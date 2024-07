Patryk Pniewski odchodzi z "Pierwszej Miłości"? Zaskakujący post pojawił się na Facebooku aktora, który podziękował swoim fankom za kilka miesięcy spędzonych z jego bohaterem, Krystianem. Dziesiątki tysięcy wielbicielek przystojnego gwiazdora są załamane!

Reklama

Patryk Pniewski odchodzi z "Pierwszej Miłości?"

Krystian, bohater Patryka w produkcji, miał ostatnio sporo przejść. Po 19 latach odnalazła go matka (Ewa Gawryluk), która chciała odebrać mu spadek po dziadku. Po jakimś czasie pogodził się z nią. Niesytety, jego związek z Melką (Ewa Jakubowicz) nie przetrwał. Krystian załamał się i postanowił popłenić samobójstwo, które zobaczymy w 2212 odcinku. Na szczęście pierwsza próba samobójcza nie powodzi się. Mężczyzna spróbuje jeszcze raz. Będzie próbował powiesić się jeszcze raz. W parku odnajdzie go Radek (Mateusz Banasiuk). To wszystko w 2214 odcinku, który przed nami. Czy to oznacza, że Patryk Pniewski odjedzie z serialu?

Jak sam napisał na swoim Facebooku, ze swoim bohaterem miał niewiele wspólnego:

Mam może 20% wspólnych cech z Krystianem. Ja bardzo szybko się usamodzielniłem, sam podejmuje ważne decyzje w swoim życiu a on nie umie podjąć żadnej bez konsultacji z mamą... Zupełnie inne podejście do związków, miłości i życia. Inne towarzystwo i cele. - pisze Patryk

Zobacz także

Na początku przestraszył się takiego wątku w serialu. Nie chciał żegnać się z ekipą:

Jak przeczytałem ten wątek w scenariuszach zanim zaczęliśmy to grać przestraszyłem się. Po pierwsze bardzo wymagające wyzwanie depresji, ciągły płacz (dla mnie jako dla człowieka jest to uciążliwe bo po planie miałem cały czas podpuchnięte oczy i każdy pytał PŁAKAŁEŚ PATRYK? hahah) samobójstwo a po drugie brak wizyt we Wrocławiu i pracy na planie który tak bardzo uwielbiam i czuje się tu jak w domu?... Życie toczy się dalej. jest dobrze! - tłumaczy

Postanowiliśmy zapytać Patryka, czy rzeczywiście odejdzie z serialu. Niestety, nie chciał udzielić żadnego komentarza w tej sprawie. Zaznaczył jednak, że już niedługo wszystko wyjaśni się na ekranie.

Fanki jednak już teraz przeżywają historie jego bohatera w Pierwszej Miłości:

Jak Krystiana nie będzie to oglądanie dalej straci jakikolwiek sens - pisze jedna z nich Nie ma Krystiana to nie oglądam dalej - dodaje kolejna Będę miała depresję, jak odjedziesz - zapewnia następna

Czy scenarzyści uśmiercą Krystiana? Przekonamy się wkrótce! Poniżej zwiastun!

Zobacz także: Dramat Pniewskiego na wakacjach. Obok jego hotelu był zamach terrorystyczny: "Uratował nas kac"

Zwiastun samobójstwa Krystiana w Pierwszej Miłości

Patryk Pniewski odjedzie z Pierwszej Miłości?

Patryk Pniewski zaczął niedawno ćwiczyć na siłowni. Ależ on ma ciało!