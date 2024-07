Patryk Pniewski skomentował swoję rolę w "Barwach szczęścia"! Przed młodym aktorem kolejne zawodowe wyzwanie. Tadeusz Lampka dostrzegł w Patryku Pniewskim potencjał i postanowił zaangażować go do serialu "Barwy szczęścia". Idol nastolatek nie kryje, że dla niego to ogromne wyzwanie i bardzo cieszy się na nowe doświadczenie:

Jak każdy młody chłopak zawsze chciałem zostać piłkarzem. Nie mogę się doczekać aż wejdę na murawę! (śmiech). Moja postać to Józek, chłopak ze wsi, który dzięki swojemu talentowi wybija się do większego miasta i tam poznaje swoją miłość... Wybrankę serca Józka grać będzie Kasia Sawczuk, z którą prywatnie bardzo dobrze się znamy. Nie mogę zbyt wiele zdradzać, ale w moim wątku pojawi się również bardzo znany, ceniony polski piłkarz, który zagra samego siebie... Nowy rok, nowe wyzwania, a zdjęcia zaczynamy już w połowie grudnia.

Ostatnio widzowie mogli podziwiać Patryka Pniewskiego w serialu "Belfer", gdzie grał ucznia sprzedającego narkotyki. Tam również miał przyjemność grać u boku pięknej Kasi Sawczuk. Jednak to nie było ich pierwsze spotkanie. Aktorka i aktor poznali się już dużo wcześniej na planie "Ojca Mateusza". Teraz mają szansę grać coraz więcej, co bardzo cieszy, bo oboje są młodzi i bardzo zdolni.

