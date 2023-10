W "Rodzinie zastępczej" wystąpiło mnóstwo dzieci, które dziś są gwiazdami - m.in. Aleksandra Szwed czy Wiktoria Gąsiewska. W roli Wojtusia pojawił się za to Michał Włodarczyk. Do serialu dołączył w wieku 12 lat, dziś ma 26 i... bardzo się zmienił! Co więcej, dziś rzadziej zajmuje się aktorstwem, zaś poświęca się karierze sportowej i to z sukcesami. Jednak czasami wraca myślami do kultowej "Rodziny zastępczej" - niedawno opublikował fotkę z serialowym Jędrulą! Zobaczcie, jak dziś wygląda serialowy Wojtek!

