Arkadiusz Nader przed laty zyskał ogromną sławę dzięki roli posterunkowego Stanisława Koteckiego w kultowym serialu "Ranczo". Teraz, cztery lata od zakończenia emisji hitu TVP z Iloną Ostrowską, Pawłem Królikowskim, Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem w rolach głównych, serialowy aspirant Kotecki jest nie do poznania!

Reklama

Arkadiusz Nader z "Rancza" jest nie do poznania

Arkadiusz Nader przez wielu widzów zostanie na zawsze zapamiętany jako policjant Stanisław Kotecki, mąż barmanki Wioletki z "Rancza" (Magdalena Waligórska). Pomiędzy tą dwójką przed laty doszło do ostrej medialnej wojny, i wcale nie chodzi o kłótnię ich serialowych postaci. Najpierw Waligórska oskarżyła Nadera o molestowanie. Później pomiędzy artystami doszło do przepychanek. Nader wylądował w szpitalu, winiąc za to koleżankę z planu hitu TVP.

Od tych dramatycznych wydarzeń mija właśnie 6 lat i wiele się w tym czasie zmieniło. I choć zarówno artysta, jak i piękność z "Rancza" nie komentują swoich dawnych waśni, jest niemal pewne, że o ich powrocie na wspólny plan zdjęciowy nie ma mowy.

Teraz o Nadarze znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jego niesamowitej metamorfozy. Koniecznie zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jak serialowy aspirant Stanisław Kotecki z "Rancza" teraz wygląda. Nam aż zabrakło słów!

Reklama

Zobacz także: QUIZ dla fanów serialu "Ranczo"! Kto to powiedział... Ksiądz biskup Piotr, czy wójt senator Paweł?