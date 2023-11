Idzie wiosna, a wraz z nią premiery kultowych seriali i wielkie powroty! Co w kwietniu zobaczymy na HBO GO? Lista jest długa i bardzo kusząca, dlatego rowery i rolki będą musiały jeszcze poczekać, bo gwarantujemy, że nie odejdziecie od telewizorów!

Reklama

Co w kwietniu na HBO GO?

Dobra wiadomość dla fanów "The Walking Dead" - na HBO znajdziecie pięć sezonów tego kultowego serialu. Ucieszą się też widzowie, którzy widzieli 1. sezon "Opowieści podręcznej", bowiem od 13 kwietnia będziecie mogli oglądać cały 2. sezon tego serialu z Elisabeth Moss w roli głównej. Jednak najważniejsza informacja to zdecydowanie powrót "Gry o tron"! Finałowy, 8.sezon serialu będzie miał swoją premierę 15 kwietnia, a każdy następny odcinek w kolejny poniedziałek. Na HBO GO czeka nas też dużo filmowych premier - "Mission: Impossible – Fallout", "Disaster Artist", "Hanna", "Alfie". Poza tym zostanie pokazany dokument na temat Johna Lennona i Yoko Ono "John i Yoko: Nad nami już tylko niebo" oraz zapis koncertu Coldplay w Sao Paulo. Na którą premierę czekacie?

Lista premier w HBO GO w kwietniu:

1 kwietnia

"Barry" sezon 2, odc. 1

"Figurantka" sezon 7, odc. 1

"Wiktoria" sezon 3, odc. 2

"Billions" sezon 4, odc. 3

"Sprawa przeciw Adnanowi Syedowi", odc. 4

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem" sezon 6, odc. 6

"SMILF" sezon 2, odc. 10

"Czarny poniedziałek", odc. 10

"Mission: Impossible – Fallout"

"Ed Wood"

"John i Yoko: Nad nami już tylko niebo"

2 kwietnia

"Templariusze" sezon 2, odc. 2

3 kwietnia

"Cornelius, wyjący młynarz"

4 kwietnia

"The Walking Dead", sezony 1-2

"Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki", odc. 3

"The Act", odc. 4

"Sprawa idealna" sezon 3, odc. 4

"Mężowie i żona"

"Witamy w Trouilly!"

5 kwietnia

"Lepsze życie" sezon 3, odc. 6

"Młody Sheldon" sezon 2, odc. 18

"Angry Birds", odc. 1-59

"Zręczne ręce"

6 kwietnia

"Wojownik", odc. 1

"Gomorra" sezon 4, odc. 3-4

"1985"

"Góra czarownic"

7 kwietnia

"Współczesna rodzina" sezon 10, odc. 9

"Jesień we Francji"

"Disaster Artist"

"Syn swego kraju"

8 kwietnia

"Obsesja Eve" sezon 2, odc. 1

"Barry" sezon 2, odc. 2

"Figurantka" sezon 7, odc. 2

"Wiktoria" sezon 3, odc. 3

"Billions" sezon 4, odc. 4

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem" sezon 6, odc. 7

"Hanna"

"Życie za śmiech"

9 kwietnia

"Templariusze" sezon 2, odc. 3

10 kwietnia

"Roswell w Nowym Meksyku", odc. 11

11 kwietnia

"The Walking Dead" sezon 3, odc. 1-16

"Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki", odc. 4

"The Act", odc. 5

"Sprawa idealna" sezon 3, odc. 5

"Alfie"

"Dzika droga"

12 kwietnia

"Lepsze życie" sezon 3, odc. 7

"Sunny Pogodna", odc. 1-16

"Æon Flux"

"Gra wstępna"

13 kwietnia

"Opowieść podręcznej" sezon 2, odc. 1-13

"Wojownik", odc. 2

"Gomorra" sezon 4, odc. 5-6

"Break"

"Genesis"

"Polowanie na Czerwony Październik"

"Kacze opowieści: Łuu-u!"

14 kwietnia

"Nocna jazda"

"Carmen i Lola"

15 kwietnia

"Gra o tron" sezon 8, odc. 1

"Obsesja Eve" sezon 2, odc. 2

"Barry" sezon 2, odc. 3

"Figurantka" sezon 7, odc. 3

"Wiktoria" sezon 3, odc. 4

"Billions" sezon 4, odc. 5

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem" sezon 6, odc. 8

"Wakacje"

"Oficer i dżentelmen"

16 kwietnia

"Templariusze" sezon 2, odc. 4

17 kwietnia

"Roswell w Nowym Meksyku", odc. 12

18 kwietnia

"Tajemnice Laketop", sezony 1-2

"The Walking Dead" sezon 4, odc. 1-16

"MotherFatherSon", odc. 1

"Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki", odc. 5

"The Act", odc. 6

"Sprawa idealna" sezon 3, odc. 6

"W cieniu drzewa"

19 kwietnia

"Lepsze życie" sezon 3, odc. 8

"Straszne historie Maszy", odc. 1-26

"Piękny umysł"

20 kwietnia

"Wojownik", odc. 3

"Gomorra" sezon 4, odc. 7-8

"Rozmowy z Masarykiem"

"W głowie się nie mieści"

Coldplay: koncert w Sao Paulo

21 kwietnia

"Współczesna rodzina" sezon 10, odc. 10

"Edie"

22 kwietnia

"Gra o tron" sezon 8, odc. 2

"Obsesja Eve" sezon 2, odc. 3

"Barry" sezon 2, odc. 4

"Figurantka" sezon 7, odc. 4

"Wiktoria" sezon 3, odc. 5

"Billions" sezon 4, odc. 6

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem" sezon 6, odc. 9

"Exodus: Bogowie i królowie"

"Fatalne zauroczenie"

23 kwietnia

"Gentleman Jack", odc. 1

"Templariusze" sezon 2, odc. 5

"Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks"

24 kwietnia

"Roswell w Nowym Meksyku", odc. 13

25 kwietnia

"MotherFatherSon", odc. 2

"The Act", odc. 7

"Sprawa idealna" sezon 3, odc. 7

"The Walking Dead" sezon 5, odc. 1-16

26 kwietnia

"Lepsze życie" sezon 3, odc. 9

"Oaza Oscara", odc. 1-78

"Dobry sąsiad"

27 kwietnia

"Wojownik", odc. 4

"Gomorra" sezon 4, odc. 9-10

"Księga życia"

"Moja córka"

"Troja"

28 kwietnia

"Współczesna rodzina" sezon 10, odc. 11

"Mroczne miejsce"

"Bez litości 2"

"Sprawa Sary i Saleem"

29 kwietnia

"Gra o tron" sezon 8, odc. 3

"Obsesja Eve" sezon 2, odc. 4

"Barry" sezon 2, odc. 5

"Figurantka" sezon 7, odc. 5

"Billions" sezon 4, odc. 7

"Wiktoria" sezon 3, odc. 6

"Lato 84"

"Wybrańcy"

30 kwietnia

"Gentleman Jack", odc. 2

"Templariusze" sezon 2, odc. 6

Finałowy sezon "Gry o tron" od 15 kwietnia w HBO GO

East News

Jesteście fanami tego serialu?

Mat. promocyjne

Reklama

Zobacz także: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym sezonie "The Crown"