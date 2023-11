Serial "The Crown" opowiadający o panowaniu Elżbiety II uchodzi za najdroższą produkcję Netflixa. Mówi się, że każdy odcinek kosztował ok. 13 milionów dolarów, co jest rekordową sumą w przypadku serialu. Serial stał się jednym z najważniejszych produkcji Netflixa. Ponoć sama rodzina królewska oglądała "The Crown", żeby sprawdzić, jak zostali pokazali w serialu poszczególni członkowie ich rodziny. Twórcy serialu od kilku miesięcy pracują już nad 3. sezonem. Co wiadomo na jego temat? I co wydarzy się w 4. sezonie, do którego prace mają ruszyć latem? Sprawdźcie!

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowym sezonie "The Crown"

1. Claire Foy i Matt Smith, którzy grali Elżbietę II i księcia Filipa nie pojawią się w 3. sezonie serialu. Twórcy serialu zdecydowali, że cała obsada będzie się zmieniać, co dwa sezony. Królową Elżbietę II zagra Olivia Colman, która zagrała wcześniej m.in. z serialach "Broadchurch" czy "Nocny recepcjonista". W ubiegłym roku wcielała się w postać królowej Anny w filmie "Faworyta", za który dostała Oscara. Jej serialowym partnerem, który zagra księcia Filipa będzie Tobias Menzies, który wcześniej grał w serialach "Gra o tron" czy "Outlander".

