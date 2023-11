Już 15 kwietnia zobaczymy 8. sezon "Gry o tron" na antenie HBO i w HBO GO. Miłośnicy produkcji z pewnością już odliczają dni, bo na nowe odcinki musieli czekać naprawdę długo. Zanim jednak wreszcie zasiądzie przed ekranami telewizorów lub komputerów, poznajcie ciekawostki prosto z planu. Tym razem zdradzimy wam, w jaki sposób tworzone są niesamowite kreacje bohaterów "Gry o tron".

Stroje dla aktorów od samego początku projektuje michele Clapton. Od 2011 roku zdobyła za nie aż 4 nagrody Emmy. Nad strojami pracuje aż 100 profesjonalnych kostiumografów. Nie ma w tym nic dziwnego, bo jak się okazuje - do każdego odcinka potrzeba aż 700 strojów. Do tego 10 osób jest zatrudnionych po to, żeby nosić i zużywać kostiumy! Ale to nie wszystko. Poniżej poznacie jeszcze więcej ciekawostek. Tego na pewno się nie spodziewacie!

