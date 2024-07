6 kwietnia w serialu „Ojciec Mateusz” pojawi się gość na plebanii! Kto taki? W serialu zagra Joanna Sydor!

Do Noculów nieoczekiwanie przyjeżdża wuj Mietka, Roman (Marian Opania). Basia nie jest zachwycona wizytą krewnego, ponieważ oczekuje odwiedzin przyjaciółek. Denerwuje się, że nie ma miejsca, żeby przenocować dodatkowego gościa. Wujek Roman nie zdaje sobie sprawy z kłopotu, jaki zrobił jego przyjazd.

- Basiu, nie denerwuj się tak… Oczywiście, że nie można go odesłać do domu, przecież to rodzina… Spokojnie, wymyślę coś - uspokaja żonę Mietek.