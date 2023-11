W 8 (86) odcinku 7. sezonu "O mnie się nie martw" Iga szykuje się do wyjścia ze szpitala. O własnych siłach, ale nadal o kulach. Kuba namawia ją na natychmiastowe podjęcie rehabilitacji. Ku zaskoczeniu ortopedy, Marcin, z pomocą Pawła (Marcin Korcz), znajduje inny ośrodek rehabilitacyjny i stawia lekarza przed faktem dokonanym.

Aśka (Aleksandra Domańska) zamyka ważny rozdział swojego życia, ale nie wygląda na to, żeby to przyniosło jej spokój. Paweł zaczyna być tym zmęczony. Krzysiek (Paweł Domagała) z chłopakami odwiedzają Filipa (Piotr Jankowski) w bistro, gdzie nieoczekiwanie poznaje kogoś, o kim dużo słyszał. Paweł również pojawia się w Egalite. Niestety, w najzupełniej przypadkowym towarzystwie Sylwii (Aleksandra Adamska), co jednakże wyzwala w jej mężu niepohamowane chęci mordu...

A ktoś tu startuje do serca Marty ponownie...

