W 7 odcinku "O mnie się nie martw" 7 Tomek niespodziewanie przyjedzie do Warszawy i odwiedzi przyjaciół w kancelarii Kaszuby i Zarzyckiego. Marta będzie w szoku, podobnie jak Marcin (Stefan Pawłowski), który od miesięcy nie widział swojego kolegi.

Okazuje się, że Marcin zajmie się sprawą Jakuba (Jakub Wesołowski), a jego byłą żonę będzie reprezentować właśnie Podhalski.

-Wyładniałaś. Masz kogoś? - zapyta Tomek, gdy spotka w kancelarii Martę.

-Co to za pytanie? Ty mi powiedz, co tutaj robisz?

-Kolega z firmy poprosił, żebym reprezentował jego znajomą. Wróciłem organizować warszawskie biuro mojej firmy - wyjaśni prawnik.