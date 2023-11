Reklama

O nie! W piątek przedświąteczny nie zobaczymy nowego odcinka "O mnie się nie martw"! W powodu Wielkanocy został zmieniony program TV. 30 marca o 20.40 po "Barwach szczęścia" zobaczymy film: "Zostań, jeśli kochasz".

Ale za to już za tydzień po świętach, 6 kwietnia, o 20.40 w TVP 2 wszystko wróci do normy :) Co w kolejnym odcinku? Wystąpi w nim gwiazda "Na dobre i na złe" - Katarzyna Dąbrowska!

Opis 5. odcinka 8. sezonu "O mnie się nie martw"

Sylwia wraca w euforii z wyjazdu do Hawany. Na miejscu dociera do niej, że chwile tylko we dwoje z Mariuszem, będą w ich życiu raczej wyjątkiem niż regułą, bo Milena nie ma zamiaru być matką samotną. Nie pomaga jej sprawa burzliwie rozwodzących się klientów, których małżeństwo od początku było podporządkowane dzieciom męża z poprzedniego związku.

Milena wprowadza się do Kamila, który nawiązuje obiecującą znajomość z atrakcyjną Wiktorią, studentką prawa. Tylko pogrążona w swoich fantazjach Helenka wie, że Wiktoria nie istnieje. Istnieje za to Marta z Tomkiem, których Milena zaprasza na swoje urodziny, oczywiście w towarzystwie Krzyśka. Ten ostatni zauważa w końcu, że kobieta naprawdę jest nim zainteresowana. Niestety, zauważa to również Marta.

Kasia Dąbrowska zagra zaś Anitę! Co się wydarzy w jej wątku?

Mąż Anity - Robert, przychodzi do kancelarii po radę w sprawie majątkowej. Jego sprawą zajmuje się Paweł. Robert uważa, że żona niesłusznie chce odzyskać od niego drogocenne przedmioty, które podarowała mu w przeszłości. Anita zjawia się w kancelarii i rzuca na sprawę nowe światło. Okazuje się, że dawała mężowi cenne przedmioty ponieważ wielokrotnie groził, że w przeciwnym przypadku popełni samobójstwo.

Zobacz: "O mnie się nie martw": Kryzys w małżeństwie rodziców Marcina. Czy Iga im pomoże?

Katarzyna Dąbrowska w "O mnie się nie martw".

Mat. prasowe

Reklama

"O mnie się nie martw"