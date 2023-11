Telewizja Polska pracuje nad nowym serialem. "Pod wspólnym niebem", bo taki tytuł nosi nowy projekt TVP, będzie serialem komediowym, który mam mieć podobną fabułę do niezwykle lubianego przez widów serialu "Rodzinka.pl" z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem w rolach głównych, informuje portal Wirtualnemedia.pl. W nowym serialu również zobaczymy plejadę gwiazd. W "Pod wspólnym niebem" zagrają m.in. Marek Bukowski, Ewa Szykulska, Tadeusz Chudecki oraz Piotr Szwedes. Fabuła ma opowiadać historię dwóch rodzin, które w wyniku pewnych okoliczności, będą musiały zamieszkać razem.

Reklama

Zobacz też: Postać Zielińskiej w "Barwach szczęścia" UMRZE?! Jak zakończy się jej wątek? Najpierw porwanie...

Nowy serial "Pod wspólnym niebem". Kiedy premiera?

Premierę serialu "Pod wspólnym niebem" zaplanowano na wrzesień. Serial będzie można oglądać na natnie Dwójki. W tym tygodniu mają ruszyć zdjęcia do produkcji. Zaplanowano 12 odcinków. Każdy po 25 minut. Nowy serial Telewizji Polskiej prawdopodobnie będzie emitowany w piątkowe wieczory. Co to oznacza, że zastąpi "Rodzinkę.pl"?

Nie chodzi tutaj o zastąpienie „Rodzinki.pl”, która nadal cieszy się zainteresowaniem od strony widzów. Chcemy rozszerzyć naszą ofertę tego typu seriali - powiedział Marcin Wolski, dyrektor TVP2, w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

"Pod wspólnym niebem" będzie nadawany tuż po "Rodzince.pl".

Polecamy: Małgorzata Kożuchowska zamieściła w Internecie rodzinne zdjęcie z mężem i synem. Jak wygląda Jan Franciszek?

Serial "Rodzinka.pl" z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem w rolach głównych to prawdziwy hit.

Reklama

Czy nowa produkcja TVP z Ewą Szykulską również spotka się sympatią publiczności?