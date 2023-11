1 z 5

Co się stanie z serialową Martą Walawską? To pytanie już od kilku miesięcy zadają sobie fani "Barw szczęścia". Od chwili, kiedy w mediach pojawiły się informacje o odejściu Katarzyny Zielińskiej z serialu, wszyscy zastanawiają się, co teraz stanie się z jej postacią. Jeszcze kilka tygodni temu plotkowano, że bohaterka grana przez Zielińską umrze, co jednak w rozmowie z nami zdementowała osoba z produkcji.

Marta nie zostanie uśmiercona w serialu. Tyle na razie mogę zdradzić- mówiła nam Karolina Baranowska z PR-u produkcji serialu "Barwy szczęścia".

Teraz wiemy już, jak z serialem "Barwy szczęścia pożegna się serialowa Marta Walawska!

