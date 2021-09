Nowa czołówka "Klanu" budzi skrajne emocje! Wielka krytyka nowego "Życie jest nowelą"

Producenci "Klanu" podjęli już decyzję, co zrobić z wątkiem Pawła Lubicza. Według doniesień "Super Expressu" jeden z głównych bohaterów hitu TVP wkrótce zniknie z serialu! Co się stanie z doktorem Lubiczem? Zaledwie kilka tygodni temu w mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia Tomasza Stockingera. Okazało się wówczas, że aktor trafił do szpitala i jak dziś informuje "SE", Tomasz Stockinger walczy z powikłaniami po zapaleniu płuc. Teraz fani "Klanu" z pewnością zastanawiają się, co się stanie z bohaterem, w którego od samego początku wciela się aktor... Co dalej z Pawłem Lubiczem w "Klanie"? Według doniesień "Super Expressu" serialowy doktor Lubicz wkrótce wyjedzie do kliniki w Szwajcarii. Dlaczego? Okaże się bowiem, że nastąpi u niego nawrót choroby, z którą zmagał się kilka lat temu. Paweł Lubicz w przeszłości walczył z białaczką! Jeden z najpopularniejszych bohaterów "Klanu" wróci do serialu, kiedy tylko Tomasz Stockinger odzyska siły. Tomaszowi Stockingerowi życzymy więc dużo zdrowia i mamy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy go w serialu "Klan"! Zobacz także: Tomasz Stockinger w szpitalu! Jaki jest stan zdrowia gwiazdy "Klanu"? Tomasz Stockinger kilka tygodni temu trafił do szpitala Doktor Lubicz wkrótce zniknie z serialu