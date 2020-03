Oto polska odpowiedź Netflixa na "Sex Education". Będzie hit?

Netflix zapowiedział nowy serial pt. "Sexify", który będzie miał premierę jeszcze w tym roku! Czy ma szansę stać się takim hitem jak "Sex Education"? W amerykańskim serialowym hicie, którego pokochały miliony widzów, Otis Thompson udziela porad seksualnych, choć sam w tej sferze ma niewielkie doświadczenie,. Nastolatek czerpie swoją wiedzę od matki, która jest seksuolożką. Dla niej nie istnieją tematy tabu, ale czy to dobrze wpływa na jej syna? Niedługo na platformie pojawi się także polska odpowiedź na "Sex Education"! O czym będzie i kto zagra główne role?

Nowy polski serial na Netflixie - "Sexify", o czym będzie?

Serial "Sexify" opowiada historię trzech dziewczyn, które biorą udział w prestiżowym konkursie studenckim na najlepszy start - up:

Ich nowatorski projekt - Sexify - ma być rewolucją w życiu erotycznym. W imię nauki i wygranej muszą teraz dogłębnie studiować tajniki świata seksu, przy okazji coraz lepiej poznając siebie same. Sexify to pełna humoru i prowokacji opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności - czytamy w opisie serialu

W rolach głównych występują Aleksandra Skraba (jako Natalia), Maria Sobocińska (jako Paulina) i Sandra Drzymalska (jako Monika). Netflix wyemituje 8 odcinków serialu. Premiera będzie miała miejsce w 2020 roku.

O czym jest serial "Sexify"?

Natalia ma 23-lata, pochodzi z małego miasta i studiuje informatykę. To właśnie ona jest najbardziej zdeterminowana do wygranej w konkursie na najlepszy start-up. Paulina to najlepsza przyjaciółka Natalii, która studiuje chemię. Dołącza do projektu, z nadzieją, że zdobyta wiedza pomoże uratować jej siedmioletni związek. Monika jest znajomą głównej bohaterki z akademika. Teoretycznie również koleżanka ze studiów, ale zazwyczaj znajduje sobie ciekawsze zajęcia niż te na sali wykładowej. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w zespole pełni rolę ekspertki od seksu.

Za reżyserię oraz scenariusz serialu "Sexify" odpowiadają Piotr Domalewski i Kalina Alabrudzińska. Producentami są Jan Kwieciński, Małgorzata Fogel-Gabryś i Agata Gerc. Za produkcję odpowiada Akson Studio.

"Sexify" to polska odpowiedź na "Sex Education". Będzie hitem?

"Sex Education" szybko podbił serca milionów widzów. Czy polska produkcja również ma szansę stać się hitem? Przekonamy się jeszcze w tym roku.