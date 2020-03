Co nowego oglądać na Netflix? Premiery tygodnia - filmy i seriale

Co nowego oglądać na Netflix? W każdy piątek w serwisie udostępniane są nowe filmy i seriale. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami, koniecznie sprawdźcie, co pojawi się na platformie od 6 do 12 marca 2020 roku. W tym tygodniu czeka nas dużo nowości - kilka ciekawych filmów, w tym "Guilty" oraz "Śledztwo Spensera" oraz seriale, takie jak "The Protector" czy "On My Block".

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe filmy na Netflixie

"Guilty" od 6 marca

Co byś zrobiła, jeśli Twój chłopak zostałby oskarżony o gwałt? Główna bohaterka postanawia przeprowadzić własne śledztwo i dowiedzieć się, jaka jest prawda.

"Podwójne morderstwo: Cisza białego miasta" od 6 marca

Policjant śledczy próbuje złapać seryjnego mordercę, który od dwudziestu lat zbiera żniwo w małym hiszpańskim miasteczku. To będzie najtrudniejsze zadanie w jego karierze.

"Śledztwo Spensera" od 6 marca

Ekranizacja popularnych książek z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Spenser właśnie wyszedł z więzienia i, wraz z ambitnym bokserem, próbuje ujawnić spisek dwóch policjantów z Bostonu.

"I am Jonas" od 6 marca

Dorosły Jonas wspomina swoją burzliwą przeszłość. Wciąż nie może zapomnieć o swoim młodzieńczym romansie z impulsywnym i tajemniczym Nathanem.

"Sitara: Dajcie dziewczynkom marzyć" od 8 marca

Młoda Pakistanka marzy o zostaniu pilotem, jednak jej ojciec chce ją wydać za o wiele starszego mężczyznę. Gdy się o tym dowie, jej świat stanie do góry nogami.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe seriale na Netflixie

"Paradise PD: Część 2." od 6 marca

Brudne interesy, dziwne fetysze i zagrożenie nuklearne to świat Paradise PD. Animacja dla dorosłych przedstawia walkę zdegenerowanych policjantów z dilerami i gangami.

"The Protector" - sezon 3.od 6 marca

Hakan mierzy się z nieśmiertelnym wrogiem, aby nie dopuścić do zniszczenia miasta. Wszędzie panuje zupełny chaos. Gdzieś w Stambule znajduje się klucz, który przesądzi o losach świata.

"The Circle - Brazylia" - sezon 1. od 11 marca

Co jesteś w stanie zrobić, aby wygrać 100 tysięcy dolarów? Uczestnicy nowego reality show zmierzą się z tym pytaniem. Aby wygrać, muszą zdobyć największą popularność i wpływy na platformie społecznościowej.

"On My Block" - sezon 3. od 11 marca

Grupa czworga przyjaciół zamieszkuje owianą złą sławą dzielnicę miasta aniołów Los Angeles. Początek liceum będzie dużym wyzwaniem dla ich paczki.

Co nowego oglądać na Netflix? Filmy dokumentalne na Netlixie

"Ugly Delicious" - sezon 2. od 6 marca

Dave podróżuje po świecie w poszukiwaniu niezwykłych, lokalnych smaków. W tym sezonie będzie się przygotowywał do niezwykłego wydarzenia, już niedługo zostanie ojcem.

"Brudna forsa" - sezon 2. od 11 marca

Skandale i kłamstwa wielkich korporacji, które wstrząsnęły światem. Najciekawsze historie o ludziach, którymi rządzi chciwość i żądza władzy.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowości dla dzieci na Netflixie

"Tut Tut Autka w Pagórkowie" sezon 2. od 1 marca

Tymek to ulubieniec młodych widzów, w tym sezonie będzie się mierzył z nowymi wyzwaniami. Szukanie skarbów, niezapomniane imprezy, a to nie wszystkie niezwykłe wydarzenia.

"Potężny mały Bheem: Święto kolorów" od 5 marca

Małego Bheema to niezły nicpoń. Poznaj jego niezwykłego przygody w czasie wiosennego święta Holi.

"Carmen Sandiego: Kraść albo nie kraść" od 10 marca

Niezwykła interaktywna przygoda - czy uda Ci się pomóc bohaterom? Pomóż Carmen ocalić przyjaciół, którzy zostali schwytani przez V.I.L.E. podczas skoku w Szanghaju.