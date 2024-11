Część pierwsza "Beauty in Black" zakończyła się dramatycznym momentem – Kimmie ratuje swoją siostrę z rąk swojej rywalki, Body. Perry zapowiedział, że druga część, pełna zaskakujących zwrotów, będzie jeszcze bardziej emocjonująca, choć data premiery pozostaje nieznana. Życie tancerki zmienia się nieoczekiwanie, gdy trafia na wpływową, lecz pełną sekretów rodzinę, która prowadzi imperium kosmetyczne i jest zamieszana w ciemne interesy, w tym handel ludźmi.

"Beauty in Black" to totalny hit!

"Beauty in Black" to pierwszy serial Tylera Perry'ego dostępny na Netfliksie, który momentalnie znalazł się na szczycie rankingów. Po obejrzeniu zapowiedzi i ja postanowiłam skusić się na chwilę netflixowego szaleństwa i odpłynęłam w świat serialu "Beauty in Black". Premiera tego serialu odbyła się 24 października, opowiada historię Kimmie (Taylor Polidore Williams). Kimmie jest początkującą striptizerką, która nie jest zachwycona ze swojej pracy i chciałaby się uczyć i żyć w zupełnie inny sposób. Niestety sytuacja życiowa doprowadziła ją do takiego momentu, gdzie tańczy w klubie. Życie głównej bohaterki diametralnie się zmienia, kiedy poznaje właściciela klubu ze striptizem Body (Tamera Kissen), przez co trafia na bogatą rodzinę, która stoi za produkcją kosmetyków i procederem handlu ludźmi w celach seksualnych.

Kimmie zaprzyjaźnia się z patriarchą rodziny Bellaire, Horace'em (Ricco Ross), i zbliża się do jego syna, Roya (Julian Horton). W tym samym czasie jej szefowa w klubie ze striptizem, Body (Tamera Kissen), staje się coraz bardziej podejrzliwa, że ​​zamierza odebrać jej pracę prawej ręki Julesa (Charles Malik Whitfield) — alfonsa Bellaire. Pierwsza część 1. sezonu Beauty in Black kończy się w kluczowym momencie: przekonana, że ​​Kimmie chce odebrać jej pracę, Body stara się uderzyć ją tam, gdzie boli najbardziej porywając młodszą siostrę Kimmie, Sylvie (Bailey Tippen). Porywaczka zasugerowała, że chce wykorzystać 16-latkę do zarabiania pieniędzy w kręgu handlu ludźmi. Kobiety wdają się w bójkę przed motelem, w którym mieszka Kimmie. Body nagle wyciągnęła nóż. Kimmie dając się sprowokować, wsiadła do auta swojej przyjaciółki i wjechała prosto w Body.

"Beauty in Black" Netflix

Równoległy wątek fabularny dotyczy żony Roya, Mallory (Crystle Stewart), która prowadzi rodzinną firmę kosmetyczną Beauty in Black. Mallory również przeżywa kryzys, próbując ukryć swój udział w wypadku drogowym, jednocześnie godząc się z rozpadającym się małżeństwem. Zdrady, kłamstwa i ciągłe zwroty akcji to dopiero początek intrygujących scen.

Pierwszy sezon "Beauty in Black" ma w sumie 16 odcinków, ale na Netflixie dostępnych jest tylko osiem. Kiedy więc fani będą mogli obejrzeć resztę serialu? Niestety Perry nie podzielił się spoilerami dotyczącymi drugiej części pierwszego sezonu serialu "Beauty in Black".

Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie rozgryźć, dokąd to zmierza i jak ten wzrost władzy następuje u Kimmie - wyjawił twórca serialu podczas jednego z wywiadów.

Pierwsza połowa pierwszego sezonu serialu Beauty in Black była pełna dramatów, ale Williams i Crystle Stewart twierdzą, że to dopiero początek. Według aktorek grających w serialu prawdziwa historia rozpocznie się, gdy w serialu światy Kimmie i Mallory się ze sobą zderzą.