Zebrane propozycje seriali o zombie są z gatunku: horroru, komedii, akcji, dramatu, science fiction oraz kryminału. Poznaj młodzieżową produkcję „All of Us Are Dead”, serial o dziewczynie, która zjada mózgi w „iZombie” oraz produkcję o świecie opanowanym przez żywe trupy w „The Walking Dead”.

Reklama

Spis treści:

Pierwszą propozycją w zestawieniu seriali o zombie jest „The Walking Dead”, który na Filmwebie posiada notę 7,8 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Two Cents TV, Złotych Szpul, Critics’ Choice Television, Satelity, MTV, Saturnów, People’s Choice oraz Emmy.

Były policjant Rick wybudził się ze śpiączki po postrzeleniu podczas akcji policyjnej. Dowiaduje się, że świat został opanowany przez krwiożercze zombie. W opustoszałym szpitalu nie zauważa nikogo. Pełen obaw mężczyzna zdaje sobie sprawę, że być może został ostatnim człowiekiem na ziemi. Jednakże po czasie wraz z grupą ludzi musi walczyć o przetrwanie i szukać bezpiecznego schronienia przed śmiercią. Rick w końcu zauważa, że wszechobecny strach, który przeszywa innych ocalałych, jest groźniejszy niż obecne zombie.

W produkcji wystąpili: Andrew Lincoln („Nauczyciele”, „To właśnie miłość”), Laurie Holden („Mgła” ,”Silent Hill”), Norman Reedus („Święci z Bostonu”, „American Gangster”) oraz Melissa McBride („Żywy dowód”, „Oddział bio 1”).

Zobacz także

„Ash kontra martwe zło” to druga propozycja serialu o zombie. Produkcja zdobyła nagrodę w ramach Saturnów, a na Filmwebie otrzymała ocenę 7,7 na 10.

Ash Williams żyje samotnie. Jest pracownikiem supermarketu i wszystko zapowiada, że niedługo ma przejść na zasłużoną emeryturę. Nadal nie może się otrząsnąć po wydarzeniach, które miały miejsce aż trzydzieści lat temu. Pewnego dnia potwory z domu w lesie atakują świat. Mężczyzna jest jedynym, który może powstrzymać rozwijającą się inwazję. Od teraz Ash przeciwstawia się śmiercionośnym istotom. Pomagają mu w tym przyjaciele – pewna siebie Kelly i wygadany Meksykanin Pablo. Czy trio poradzi sobie z apokalipsą?

W produkcji wystąpili: Bruce Campbell („Spider-Man”, „Tożsamość szpiega”), Ray Santiago („Wyścig z czasem”, „Przyjęty”), Jill Marie Jones („Blondynka w koszarach”, „Długie podanie”) oraz Dana DeLorenzo („Perpetual Grace, LTD”, „Święta z przyjaciółmi”).

Kolejnym świetnym serialem jest „iZombie”, który na Filmwebie uzyskał notę 7,4 na 10.

Olivie Moore jest byłą studentką medycyny. Pewnego dnia jej poukładane życie zmienia się w mgnieniu oka, gdy na imprezie przemienia się w zombie i zaczyna jeść ludzi. Mimo, że uchodzi za martwą, to stara się funkcjonować tak jak normalny człowiek. By zachować normalne relacje z matką, narzeczonym i najlepszym przyjacielem, zatrudnia się w biurze koronera. Otrzymuje tam pożywienie, którym okazuje się osobowość oraz wspomnienia osób, które zjadała. Dzięki temu dziewczyna zdaje sobie sprawę, że widzi obraz ofiary oraz napastnika. Od teraz wraz z dr. Ravi Chakrabarti pomaga rozwiązywać zagadki kryminalne.

W główną rolę wcieliła się Rose McIver znana z produkcji „Duchy”, „Nostalgia anioła” czy „Fortepian”.

„Santa Clarita Diet” to kolejna propozycja serialu o zombie, który warto obejrzeć. Opowiada o małżeństwie, parze agentów nieruchomości, które będzie musiało zmierzyć się z niecodziennymi sytuacjami. Produkcja na Filmwebie posiada 7,0 gwiazdek na 10.

Sheila Hammond wskutek zatrucia pokarmowego odkrywa, że zaczyna mieć ochotę na… ludzkie mięso! Wraz z mężem, Joelem, próbuje zaspokoić pragnienie żywienia się ludzkim ciałem. Codziennych problemów dodatkowo przysparza im nastoletnia córka, której ciężko odnaleźć się w nowej sytuacji. W serialu ukazane są sceny, podczas których małżeństwo będzie próbowało zdobyć pożywienie dla kobiety, czyli najzwyczajniej w świecie zaczynają zabijać ludzi. Sytuacja całkiem normalna, prawda?

W główne role wcielili się Drew Barrymore („50 pierwszych randek”, „Aniołki Charliego”) oraz Timothy Olyphant („Pewnego razu… w Hollywood”, „Deadwood”).

Zobacz także: Seriale sf: przedstawiamy 15 produkcji, z którymi warto się zapoznać

„All of Us Are Dead” to kolejna propozycja seriali o zombie w naszym rankingu. Ta koreańska produkcja dostępna jest na platformie Netflix. To historia grupy nastolatków, którzy walczą o przetrwanie podczas epidemii. Produkcja na Filmwebie otrzymała ocenę 6,8 na 10.

Podczas lekcji w szkole nauczyciel biologii rozpoczyna pracę nad wirusem. Na jego nieszczęście jedna z uczennic zostaje pogryziona przez szczura, który był jego nosicielem. Zmienia on ludzi w zombie, które od zwykłych potworów różnią się tym, że są szybkie i zwinne. Panujące warunki szkolne prowadzą do tego, że kolejni uczniowie zostają zarażeni. Młodzież od teraz musi szukać drogi ucieczki, by ujść z życiem. Po czasie plaga opanowuje miasto. Natomiast w szkole udaje się przeżyć tylko garstce osób. W obliczu zagrożenia, w uczniach budzi się rządza przetrwania.

W produkcji wystąpili: Chan-yeong Yoon („Son-nyeo-gwi-dam”, „Właz”), Ji-hoo Park („Trzy małe kobietki”, „A-reum-da-un Se-sang”), Yi-hyun Joo („My Country: The New Age”, „Byeon-sin”) oraz Solomon Park („W szale zemsty”, „Dag-teo-seu”).

Następną ciekawą propozycją na wieczór z zombie jest serial „Z Nation”. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10.

Serial ten rozpoczyna się trzy lata po apokalipsie. Wirus spustoszył kraj. Grupa zwyczajnych ludzi musi przetransportować jedynego ocalałego człowieka po ataku zombie z Nowego Jorku do Kalifornii. Staje się on, a właściwie jego krew zawierająca przeciwciała, ostatnią nadzieją na stworzenie szczepionki, która może uratować świat.

W produkcji wystąpili: Michael Welch („Zmierzch”, „Amerykańska zbrodnia”), Kellita Smith („Obsesja”, „Od zera”), Tom Everett Scott („La La Land”, „A właśnie, że tak!”) oraz DJ Qualls („Ostra jazda”, „Jądro Ziemi”).

Kolejnym serialem w zestawieniu jest „Potwór z bagien”, który na Filmwebie otrzymał 6,5 gwiazdki na 10.

Małżeństwo Alec i Linda pracowali nad specyfikiem na bagnach. Miał on za zadanie pomóc zapobieganiu klęskom żywności w miejscach dotkniętych ubóstwem. Badania jednak zostały przerwane przez wandali, którzy rzucili się na mężczyznę. Podłożyli mu bombę w pracowni. Alec obudził się w chwili eksplozji i zdał sobie sprawę… że nic już nie będzie takie jak wcześniej. Na zbadanie całej sprawy wysłana jest Abby, która w szpitalu poznaje głównego bohatera. Mężczyzna wyjawia jej, że pojawienie się wirusa może być skutkiem ubocznym jego pracy naukowej na bagnach, którą wykonywał dla wpływowego biznesmana.

W produkcji wystąpili: Jennifer Beals („Słowo na L”, „Flashdance”), Andy Bean („Transformers: Ostatni Rycerz”, „Seria Niezgodna: Wierna”), Virginia Madsen („Numer 23”, „Candyman”) oraz Derek Mears („Piątek 13-tego”, „Znaki”).

„Daybreak” to przedostatnia propozycja serialu w rankingu. Produkcja na Filmwebie posiada notę 6,0 na 10.

„Daybreak” opowiada o siedemnastoletnim chłopaku żyjącym pełnią życia. Próbuje odnaleźć swoją wymarzoną dziewczynę wraz z przyjaciółmi. Po drodze musi mierzyć się z żywymi trupami. Ta dziwna i nieprzyjazna rzeczywistość będzie towarzyszyła mu przez większość czasu jego poszukiwań. W świecie, gdzie dorośli zamieniają się w demoniczne zombie, młodzi będą musieli zderzyć się z otaczającą ich rzeczywistością.

Serial powstał w oparciu komiksów Briana Ralpha, a każdy odcinek jest opowiedziany przez innego bohatera. W produkcji wystąpili: Matthew Broderick („Manchester by the Sea”, „Gry wojenne”), Colin Ford („Kapitan Marvel”, „Kupiliśmy zoo”), Austin Crute („Szkoła melanżu”, „They/Them”) oraz Alyvia Alyn Lind („Rodzinne rewolucje”, „I że ci nie odpuszczę”).

Ostatnim serialem w zestawieniu jest „Black Summer”, który na Filmwebie otrzymał 5,3 gwiazdki na 10. Jest to prequel serialu „Z Nation”.

Bohaterowie, którzy ocaleli z kataklizmu, muszą dotrzeć do strefy objętej kwarantanną podczas epidemii zombie. By przetrwać zagładę, muszą posunąć się do ostateczności. Rose, której córka została od niej odseparowana, nie cofnie się przed niczym, by ją odnaleźć. Kobieta dołącza do uchodźców i mierzy się z nieprzyjaznym dla niej światem.

W produkcji wystąpili: Jaime King („Blow”, „Pearl Harbor”), Sal Velez Jr. („Mroczne nieba”, „Droga powrotna”), Justin Chu Cary („Zaślepieni”, „Stworzeni dla siebie”) oraz Christine Lee („Monstrum”, „Flora i Ulisses”).

Jeśli mało ci wrażeń, to poniżej zebraliśmy jeszcze więcej tytułów seriali o zombie:

Reklama