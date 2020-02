"Na wspólnej" znika z anteny! Kiedy kolejny odcinek? Znamy szczegóły

Zaskakującą decyzję podjęły władzę TVN! Już w najbliższy poniedziałek, 24 lutego serial "Na wspólnej" zniknie z anteny na rzecz nowego, randkowego show "Hotel Paradise". Tego dnia odbędzie się premiera nowego programu, a po nim o stałej porze zostanie wyemitowany teleturniej "Milionerzy". Co zatem będzie dalej z serialem "Na wspólnej"?

Zamiast "Na wspólnej", TVN wyemituje "Hotel Paradise"

Fani "Na wspólnej" z pewnością nie będą zachwyceni tą informacją. W poniedziałek 24 lutego serial nie zostanie wyemitowany, a na jego miejsce wskoczy... "Hotel Paradise"! Tego dnia nowy program randkowy będzie równolegle emitowany w stacji TVN i TVN7 od godziny 20:00. Później ramówka głównej stacji pozostanie już bez zmian. Czy to oznacza, że tak już będzie na stałe?

Wielbiciele serialu mogą odetchnąć z ulgą, bowiem będzie to tylko jednorazowa zmiana. Od przyszłego tygodnia "Hotel Paradaise" będzie już dostępny tylko w telewizji TVN7. Najnowszy odcinek serialu "Na Wspólnej" będzie można zatem obejrzeć dopiero we wtorek 25 lutego. Chociaż to tylko chwilowa zmiana, to jednak fani serialu nie kryją swojego zaskoczenia.

- Wiem, ze tylko dzisiaj i o dzisiaj za dużo. Jakby ktoś chciał to na tvn7 ma, z reszta znowu jest przekładany serial, niech przeniosą jakiś inny program typu paradokument bez fabuły i aktorów. - O nieee znowu nie ma na Wspólnej nie żartujcie sobie to nie jest Prima Apriliss - piszą zmartwieni fani.

Przypomnijmy, że "Hotel Paradise" jest nowym programem o charakterze reality show, w którym uczestnicy szukają miłości na Bali. Tylko od nich zależy, czy będą kierować się uczuciami, czy też strategią. Najważniejsze jest, aby połączyć się w pary i jak najdłużej przetrwać. Nagrodą główną za wygraną jest 100 tys. złotych. Prowadzącą programu została znana z "Top Model" Klaudia El Dursi, która szturmem zdobywa polski show biznes. Już dzisiaj show ma swoją premierę i będzie emitowany równocześnie w dwóch stacjach - TVN I TVN7.

Najnowszy odcinek "Na wspólnej" zostanie wyemitowany we wtorek 25 lutego.