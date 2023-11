Reklama

Śmierć pacjenta, koniec kariery – w kolejną środę doktora Górę (Tomasz Piątkowski) czekają spore kłopoty. Zapraszamy na 180 odcinek (emisja: 28 lutego) „Na sygnale”! Co tym razem zobaczymy w serialu?

Góra zostanie zawieszony. A Lidka coraz bardziej będzie się niepokoić... zwłaszcza, gdy Artur przestanie odpowiadać na telefony. Dziewczyna namówi w końcu ekipę, by odwiedzili go w domu. A gdy lekarz im nie otworzy, koledzy wejdą do jego mieszkania przez balkon.

- Czujecie...? Gaz!

- Jasna cholera! Otwierajcie okna! Samym gazem śmiertelnie się nie zatruje, ale może stracić przytomność... A jeśli dojdzie do niedrożności dróg oddechowych...

Sekundę później Lidka zauważy, że doktor Góra – nieprzytomny – leży na podłodze w kuchni. I - wspólnie z Wiktorem – od razu zacznie reanimację.

- On chyba... nie oddycha, doktorze!

