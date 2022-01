"Na dobre i na złe": Kaszubi oburzeni odcinkiem! Głos zabrała produkcja serialu 

Choć 2. sezon serialu "Dark" miał swoją premierę w ubiegły piątek, Netflix już ogłosił, że rozpoczęty się prace nad 3. sezonem serialu. "Dark" to pierwsza niemiecka oryginalna produkcja Netflix. Trzeci sezon będzie ostatnim . Co się wtedy wydarzy? Będzie 3. sezon serialu "Dark" Co o zakończeniu serialu mówią twórcy "Dark"? - Od samego początku planowaliśmy DARK jako trylogię o podróży w czasie. Kiedy uświadomiliśmy sobie, jak dużą popularnością na całym świecie cieszył się pierwszy sezon, byliśmy wniebowzięci. W tej chwili fani mogą rozkoszować się oglądaniem drugiego sezonu, a my właśnie rozpoczęliśmy produkcję trzeciej, ostatniej już odsłony tej pełnej paradoksów sagi rodzinnej. Odpowiemy w niej na pytania, jakie dręczyły naszych widzów, i z biegiem czasu pomożemy rozwikłać wszystkie zagadki tej historii. Na pewno ciężko będzie nam pożegnać się z postaciami, które zdążyliśmy tak polubić, ale przecież początek jest końcem, a koniec początkiem. W 2. sezonie akcja toczy się w przyszłości. Obserwujemy dalsze losy czterech rodzin, które próbują odmienić przeznaczenie swojej małej społeczności. Poznajemy też nowych bohaterów i obserwujemy wydarzenia, które mają wielki wpływ na mieszkańców miasteczka Winden. A co wydarzy się w 3. sezonie? Do końca tego roku zostanie nakręconych osiem godzinnych odcinków. W trzecim sezonie w centrum wydarzeń ponownie znajdą się rodziny Nielsenów, Kahnwaldów, Tiedemannów i Dopplerów. Spróbują rozwikłać tajemnice małego miasteczka Winden oraz znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy można rozwiązać pętlę czasu i zmienić mroczne przeznaczenie wszystkich bohaterów? - Rozpoczęcie produkcji ostatniego sezonu DARK to znacznie...