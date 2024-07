- Nie dostanę specjalizacji, bo mamy dziecko? Już nie oddzielamy spraw prywatnych od zawodowych?!

- Tu nie ma miejsca na kompromisy i sentymenty. Uważam, że zmarnujesz to miejsce. Nie jesteś w stanie poświęcić na to wystarczającej ilości czasu. A twój brak skupienia może w chwili nieuwagi odebrać pacjentowi życie... Bądź racjonalna! Gdybyś pomyślała logicznie...

- Dla ciebie „logicznie” oznacza zawsze „w twoim interesie”!

- Ja się po prostu nie poddaję emocjom. Uważam to za niepotrzebne…

- Bo ty nie masz emocji! Nic nie czujesz i wmawiasz wszystkim, że tak być powinno.