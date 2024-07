Ryzykowną operację zaplanuje również Bart (Piotr Głowacki). Profesor trafi na młodego pacjenta – Antka (Filip Kosior) - z wrodzoną malformacją naczyniową. Tak dużą, iż lekarze będą zaskoczeni, że chory nadal normalnie funkcjonuje.

- Jak to możliwe? Przy tak ogromnej zmianie i to jeszcze naczyniowej… nie powinien żyć! A on mówi!

- Ludzki mózg jest tajemnicą…