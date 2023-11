- Czemu się nie udało?

- Okazał się bigamistą i świrem. Kiedy chciałam od niego odejść, porwał mnie i uwięził. Myślałam, że mnie… Myślałam, że mam już to za sobą... Tak długo próbowałam zapomnieć i w końcu mi się to udało, a teraz on wrócił!

- Nie bój się... Nie pozwolę, żeby on znowu cię skrzywdził!