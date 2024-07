- Studia medyczne we Wrocławiu ukończone z wyróżnieniem. Specjalizacja, szkolenia, wyjazdy… Kilka lat mi zajęło, zanim cię znalazłam. I doszłam do wniosku, że… poza tym jesteś do bani!

- Przepraszam?!

- Nie przepraszaj, tylko żyj... Szkoda czasu na czekanie!