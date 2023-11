1 z 10

W domu Stanisławskiego doszło do eksplozji, Ola (Anna Karczmarczyk) straciła przytomność... Co wydarzy się dalej?

Ciekawych zapraszamy na premierowy, 675 odcinek ”Na dobre i na złe”! Co zobaczymy w serialu tuż po wakacyjnej przerwie?

Zobacz także: Oto suknia ślubna Emilii Komarnickiej w całej okazałości! Jest przepiękna - zobaczcie!

Ranną przyjaciółkę jako pierwszy odnajdzie Przemek (Marcin Rogacewicz), który dotrze na miejsce wybuchu niemal w tym samym czasie, co ratownicy.

- Ola, słyszysz mnie?! Ola!

Co dalej?

Zobacz: "Na dobre i na złe" wraca po wakacjach. Poparzona Ola rodzi! Zobacz ZWIASTUN nowych odcinków serialu