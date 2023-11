W "Na dobre i na złe" po wakacjach same damaty... Nowe odcinki od 30 sierpnia w TVP2.

W domu Stanisławskiego doszło do eksplozji, Ola (Anna Karczmarczyk) straciła przytomność... Co wydarzy się dalej?

Ciekawych zapraszamy na premierowy zwiastun, 675 odcina ”Na dobre i na złe”!

Życie Oli i jej dziecka będzie ratować Sara!