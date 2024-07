I zagrozi koledze, że jeśli się zbuntuje, on sam porozmawia z doktor Mróz.

- Jak to wyjdzie na jaw…

- Nie wyjdzie. Bo wtedy twoja piękna żona dowie się, że biedny mąż wcale nie jest inwalidą, że tylko ją szantażuje.(…) Przez Trettera straciłem syna... Zapłaci mi za to!

- To szaleństwo!...

- Trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz stracić żony!