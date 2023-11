W finale Maciek spotka się za to z Blanką i… nagle ukochaną odtrąci. Cały czas ukrywając przed dziewczyną, że grozi mu śmierć…

- Opuszczenie seminarium to był błąd. Myślałem, że wiem, co robię, czego chcę... ale od początku błądzę.

- Nie rozumiem…

- Nie mogę wrócić do seminarium, ale… wstępuję do zakonu. To niczyja wina. Po prostu… tak musi być…