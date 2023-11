Falkowicz wróci ze szkolenia w USA - i wda się w szpitalu w ostrą kłótnię. A jego przeciwnikiem będzie profesor Bart.

Falkowicz uzna, że nowy pacjent neurochirurga – z guzem mózgu – świetnie nadaje się do protonoterapii. I zacznie przekonywać chorego, by zrezygnował z operacji oraz zmienił lekarza... A Bart od razu zgłosi weto!

- Rozmawiał pan z moim pacjentem? Za moimi plecami?!

- Dzięki tej terapii ma szansę wyzdrowieć... Chyba o to nam wszystkim tutaj chodzi, prawda? O leczenie ludzi.

- Dlatego musi być operowany... I to jak najszybciej!

- Operacyjne usunięcie guza wiąże się z ryzykiem uszkodzenia tętnicy podstawnej i przerwaniem dopływu krwi do mózgu... czyli zgonem!

- Wiem, z czym się wiąże ta operacja!(…) Ale czas, jaki jest potrzebny na procedury związane z kwalifikacją pacjenta do protonoterapii, doprowadzi do jego śmierci...

- Prędzej pan go doprowadzi do śmierci! Albo nieodwracalnego paraliżu… Pomyśleć, że to wszystko przez pana wygórowaną ambicję!

- Słucham?!... Jak pan śmie?! To jest mój pacjent... z całym szacunkiem... i to ja decyduję o jego leczeniu!

- Jeszcze zobaczymy...