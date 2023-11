W "M jak miłość" dojdzie do prawdziwego dramatu! W uwielbianym przez widzów serialu dzieje się ostatnio naprawdę sporo, ale to co wydarzy się w Grabinie już za kilka tygodni, wstrząśnie widzami Telewizyjnej Dwójki. Okazuje się bowiem, że policjant Robert (Filip Gurłacz) zostanie brutalnie zamordowany!

Koledzy funkcjonariusza i mieszkańcy Grabiny będą przerażeni makabryczną zbrodnią. Kto zabije Roberta? Czy uda się odnaleźć mordercę zanim dojdzie do kolejnej tragedii? Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w najnowszych odcinkach "M jak miłość"!

Wstrząsająca śmierć policjanta w Grabinie

Według informacji magazynu "Świat Seriali" w 1440. odcinku "M jak miłość" na komisariat zgłosi się kobieta, która zezna, że ktoś chciał siłą uprowadzić jej córkę. Robert spisze zeznania przerażonej matki i rozpocznie poszukiwania pedofila, który od kilku tygodni kręci się po okolicy. W pierwszej kolejności Robert pojedzie porozmawiać do ojca swojego kolegi, którego zachowanie ostatnio zaniepokoiło policjanta. Okazuje się, że podczas wizyty w domu Stadnickiego policjant znajdzie zegarek, który podczas napadu zgubiła mała dziewczynka! Co więcej, okaże się, że w komputerze mężczyzny znajduje się dziecięca pornografia...

Niestety, już w kolejnym odcinku ktoś odnajdzie ciało policjanta! Robert zostanie zamordowany i pozostawiony w lesie. Mieszkańcy Grabiny i przyjaciele Roberta będą w szoku, ale czy Sonia (Barbara Wypych) i Janek (Tomasz Kollarik) odnajdą sprawcę tej zbrodni?

Niestety, wszystko wskazuje na to, że Robert nie poinformował nikogo kto według jego ustaleń może być pedofilem. W tym czasie mężczyzna będzie poszukiwał kolejnej ofiary - kiedy ją znajdzie umówią się na spotkanie... Czy policja dorwie go zanim dojdzie do kolejnej tragedii? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość"!

Robert zostanie zamordowany.

MTL Maxfilm

