Paweł Deląg, czyli serialowy Michał na zawsze zniknie z "M jak miłość"?! Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt! Kiedy Michał pojawił się w życiu Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) wydawało się, że przystojny sąsiad skradnie jej serce i razem stworzą szczęśliwy związek. Z czasem okazało się, że Joasia odrzuciła względy Michała, a przez to, co wydarzy się już wkrótce - Ostrowski poinformuje swoją sąsiadkę, że raz na zawsze zniknie z jej życia! Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"?

Michał zniknie z "M jak miłość"

Według portalu superseriale.se.pl już w 1430 odcinku "M jak miłość" dojdzie do zaskakującej sytuacji, po której Michał zrozumie, że nie ma szans na związek z piękną sąsiadką. Okazuje się bowiem, że Ostrowski źle zinterpretuje zachowanie Joasi, która poprosi go o pomoc, gdy w jej domu dojdzie do awarii prądu. Chodakowska poprosi sąsiada o pomoc, a ten zapali w jej domu świece i gdy zobaczy Joasię pod prysznicem... zacznie ją całować! Chodakowska będzie wściekła na Michała i oskarży go o napaść seksualną. Atmosfera zrobi się bardzo nerwowa, ale Ostrowski przeprosi sąsiadkę i przyzna, że wkrótce zniknie z jej życia na zawsze! Okazuje się bowiem, że Michał zdecyduje się na przeprowadzkę do Szwecji! Przed wyjazdem pożegna się z Joasią...

Jak na wyprowadzkę Michała Ostrowskiego zareaguje Chodakowska? Czy będzie próbowała zatrzymać swojego sąsiada? Jak informuje portal superseriale.se.pl w życiu Joasi szybko pojawi się nowy adorator, czyli przystojny Leszek!

Przypominamy, że 1430. odcinek "M jak miłość" będziecie mogli zobaczyć już 19 marca, oczywiście na antenie TVP2.

Serialowy Michał planuje przeprowadzkę do Szwecji.

Czy przystojny sąsiad Joasi na zawsze zniknie z jej życia?