3 z 4

Po tym jak okaże się, że Leszek to dawny kolega Michała, Asia zaprosi go na kolację do Ostrowskiego. Niestety sąsiad Chodakowskiej nie będzie zadowolony, że na wspólny wieczór z Joanną przyjdzie ktoś jeszcze. W końcu to miała być romantyczna kolacja we dwoje! Po stronie Michała będzie Wojtuś, który powie mu, że jego mama w końcu go pokocha.

Sprawdźcie, czy pomoc chłopca się przydała?