Mąż Basi Kurdej-Szatan (Ależ oni się kochają! Barbara Kurdej-Szatan całuje się z mężem na ulicy! ZDJĘCIA) dołączy na stałe do obsady "M jak miłość". Wszyscy fani od dawna już się zastanawiają, w jaką postać wcieli się Rafał Szatan, który tak jak Basia również jest aktorem. Wiemy, że Rafał dołączy do "M jak miłość" na dłuższy czas. Ale kogo zagra? Czy zastąpi postać Tomka Chodakowskiego, którego grał Andrzej Młynarczyk? A może będzie to zupełnie inna postać?

Reklama

Posłuchajcie co powiedziała nam osoba, która w tym temacie jest najlepiej obeznana - a jest to oczywiście Basia Kurdej-Szatan! ;)

Więcej: Basia Kurdej-Szatan nagrała piosenkę do NOWEJ czołówki "M jak miłość"? WIEMY!

Przypomnijmy, trwa wakacyjna przerwa w emisji "M jak miłość". Nowe odcinki serialu TVP 2 zobaczymy już jesienią 2018 roku.

Mąż Basi Kurdej-Szatan dołączy na stałe do obsady "M jak miłość".

Reklama

Czy będzie z Joasią po śmierci Tomka?