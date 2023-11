Marta Wierzbicka opublikowała pełen emocji wpis, za który pewnie pokochają ją wszystkie kobiety. Aktorka jest oburzona tym, jak są traktowane kobiety w mediach, jak oceniane są ich ciała i jak duży wpływ ma to na psychikę wszystkich kobiet.

Przyzwyczaiłam się już do wszelkich obraźliwych zwrotów jakich używają w stosunku do mnie niektóre portale. Przywykłam też do tego, że dla niektórych osób pracujących w takich miejscach jestem tylko "cyckami, które przyszły na ściankę". Odpuściłam walkę z kłamstwami o braku pracy, osiągnięć, o zdradach czy seks taśmach. Wolę poświecić czas i energię na ciekawsze rzeczy. Nie będę jednak milczeć, gdy ktoś nazywa mnie "dorodną", sugerując po prostu, że jestem gruba. Nie będę siedzieć cicho nie dlatego, że jest mnie to w stanie obrazić, ale dlatego, że w ten sposób ludzie piszący dla tych portali kreują wśród młodych dziewczyn chore pojęcie na temat swojego wyglądu - napisała Marta Wierzbicka.