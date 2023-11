Prawie dwa lata temu Marta Wierzbicka poinformowała swoich fanów, że podjęła decyzję o odejściu z "Na Wspólnej". Aktorka przez 12 lat wcielała się w Olę Zimińską, jednak w czerwcu 2017 roku zrezygnowała z roli w hitowym serialu TVN.

(...) Przed kamerami wyrosłam z małej dziewczynki na dorosłą już chyba kobietę i przyszedł ten czas, kiedy trzeba wyfrunąć z gniazda ???? Decyzja zapadła już kilka miesięcy temu i wierzcie mi, że nie była łatwa, ale wiem, że to właśnie ten moment, kiedy jestem gotowa na kolejne wyzwania- pisała wówczas Marta Wierzbicka.

Teraz w mediach pojawiły się informacje, że Marta Wierzbicka wraca do "Na Wspólnej"! Czy aktorka rzeczywiście znów będzie grać serialową Olę? Zobaczcie, co powiedziała!

Marta Wierzbicka wraca do serialu TVN?

A jednak to prawda! Marta Wierzbicka wraca do "Na Wspólnej". Co więcej, aktorka już wróciła na plan serialu TVN. W jednym z wywiadów aktorka potwierdziła medialne plotki na swój temat.

Nie było mnie równo dwa lata na planie serialu. Dokładnie w maju padł ostatni klaps. Byłam bardzo zdenerwowana i zestresowana, wczoraj wieczorem nie mogłam zasnąć. To była pozytywna ekscytacja, zastanawiałam się, co się zmieniło. Ale gdy usiadłam w charakteryzatorni, dowiedziałam się, że zmieniło się niewiele. W ekipie są wciąż ci sami ludzie- "Świat Seriali" cytuje Martę Wierzbicką.

Niestety, jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się losy bohaterki granej przez Martę Wierzbicką, ale jedno jest pewne serialowa Ola już wkrótce wróci do Polski! Cieszycie się z powrotu aktorki do "Na Wspólnej"?

