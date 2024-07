A jednak! Marta Wierzbicka potwierdza informację o swoim odejściu z "Na wspólnej"! Jednak, jak pisze, nie ze względu na to, że jest znudzona rolą. Po prostu poczuła, że to czas na zmiany. Na jej Facebooku pojawiło się długie oświadczenie w tej sprawie!

Marta Wierzbicka grała w "Na wspólnej" od... 12 lat! Dlatego decyzja o odejściu z produkcji TVN była dla niej bardzo trudna:

Nie da się niemal 12 lat spisać w jednym poście na Facebooku. To był czas mojego dorastania, mnóstwa emocji, ale przede wszystkim wielkiej nauki! Przed kamerami wyrosłam z małej dziewczynki na dorosłą już chyba kobietę i przyszedł ten czas, kiedy trzeba wyfrunąć z gniazda ???? Decyzja zapadła już kilka miesięcy temu i wierzcie mi, że nie była łatwa, ale wiem, że to właśnie ten moment, kiedy jestem gotowa na kolejne wyzwania. Wbrew temu, co piszą niektórzy, nic mi się nie znudziło i nie odchodzę bo już mi się nie chce. W dniu ostatnich zdjęć płakałam jak bóbr, bo tam na planie zostawiam kawał serca - pisze Marta.