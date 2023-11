Pierwsze odcinki „M jak miłość” po wakacjach będą bardzo emocjonujące! Zobaczymy dalszy ciąg dramatycznych losów Izy i Marcina, na których będzie czekało realne niebezpieczeństwo ze strony Artura. W 1452 odcinku para wyjedzie z Warszawy i schroni się w Grabinie.

Iza panicznie boi się o siebie i dzieci, a Marcin z całych sił będzie próbował jej pomóc. W końcu zdecyduje się na niebezpieczny krok... Tym razem to Artur ma powód do niepokoju? Zobaczcie, co zrobi Chodakowski, aby chronić rodzinę!

