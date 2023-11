Iza i Marcin w „M jak miłość” w końcu zaczęli układać sobie wspólnie życie. Para stara się zostawić za sobą przeszłość i skupić się na życiu rodzinnym. Chodakowski uzna, że on i Szymek potrzebują stabilizacji i zdecyduje się oświadczyć Izie. Niestety nie do końca będzie to jego decyzja. Ogromny wpływ na nią będzie miał... jego syn. To Szymek w liście do Mikołaja napisze, że chciałby, aby Iza była jego mamą. To marzenie wzruszy Marcina na tyle, że zdecyduje się przyspieszyć swoją decyzję. Zobaczcie, jak to się skończy...

