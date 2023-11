Widzów „M jak miłość” w najbliższym czasie czekają dwa śluby! Oba mają się odbyć w Grabinie, ale dwoje nowożeńców zacznie spiskować. Marcin i Ula mają sekretny plan, który nie do końca może spodobać się ich partnerom. Przed ślubem z Izą Chodakowski przyjedzie do siedliska i poprosi, aby to ona zajęła się zorganizowaniem mu wymarzonego wesela.

To będzie niespodzianka dla Izy! Marcin nic nie będzie chciał zdradzić narzeczonej, ale sprawy przyjmą nieoczekiwany obrót i będzie zmuszony wszystko wyznać. Jak zareaguje jego przyszła żona? Ślub się odbędzie zgodnie z planem?

