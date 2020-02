Marcin i Jakub w „M jak miłość” założą wspólną firmę! Jak Iza zareaguje na ten biznes?

Marcin w „M jak miłość” od samego początku napotykał na problemy w firmie Krajewskiego. Co więcej nie dogadywał się z Leszkiem, a ich konflikt narastał. W końcu Chodakowski odejdzie z firmy i będzie przerażony brakiem planu na przyszłość! Jednak wtedy pojawi się zaskakująca propozycja od Jakuba Karskiego. Zaproponuje Marcinowi udział w biznesie, który z pewnością nie spodoba się Izie! O co chodzi?

Marcin i Jakub zostaną wspólnikami?

W 1495 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 18 lutego, dojdzie do przypadkowego spotkania Marcina i Jakuba. Obaj ostatni raz rozmawiali ze sobą o sprawie Artura, ale teraz poruszą zupełnie inny temat! Karski zdecyduje się poinformować Chodakowskiego, że nie pracuje już w policji. Marcin będzie zaskoczony tą informacją, ale jeszcze bardziej propozycją, jaką otrzyma. Na jakich zasadach mieliliby razem pracować?

Okazuje się, że były policjant planuje otworzyć własny biznes i będzie to... agencja detektywistyczna, a o pomoc w założeniu firmy poprosi właśnie Chodakowskiego. Czy Marcin zgodzi się na taką współpracę? W końcu sam ukrywa, co się stało z Arturem, a co więcej wie, że Iza byłaby załamana.

Wszystko wskazuje na to, że współpraca dojdzie do skutku, a rola Jakuba Karskiego znacznie się rozwinie. Już wcześniej pojawiały się informacje, że wątek "policjanta będzie kontynuowany!

Jakub i Marcin jako wspólnicy? Trudno to sobie wyobrazić!

Iza zgodzi się, aby Marcin pracował w tej branży? Przecież wie, że Chodakowski uwielbia pakować się w kłopoty!