Po tym jak firma Marcina zbankrutowała w „M jak miłość”, Chodakowski był zmuszony szukać innego miejsca zatrudnienia. Na szczęście udało mu się znaleźć pracę w tej samej branży i zatrudnił się w firmie ojca Leszka Krajewskiego. W 1473 odcinku, który zobaczymy 26 listopada, okaże się, że Marcin i Leszek zupełnie się nie dogadują! Co zrobi syn właściciela firmy, aby zaszkodzić Chodakowskiemu?

Konflikt Marcina i Leszka w "M jak miłość"!

Od początku pracy w firmie Krajewskiego Marcin napotka na przeszkody. Co prawda większość pracowników przyjmie go ciepło, a sekretarka szefa będzie się w nim podkochiwała, ale syn szefa nie polubi nowego pracownika. Kiedy Chodakowski dostanie poważne zadanie do zrealizowania to właśnie Leszek stanie mu na drodze!

Robert Krajewski jest pod wrażeniem umiejętności nowego pracownika i doceni go. Jednak to zaboli jego syna, który nie tylko nie będzie się chciał porozumieć z Chodakowskim, ale zacznie działać na jego szkodę. Podczas rozmowy Roberta i Marcina nagle dołączy Leszek, który traci ważny projekt w firmie przez Chodakowskiego:

Pracowałem nad tym od dwóch tygodni! Dlaczego odwołałeś mi spotkanie z kontrahentem? - powie wściekł Leszek.

Zasięgnąłem opinii na temat załączników do umowy. Pan Chodakowski zasugerował kilka zmian, jeśli chodzi o zamówienia, myślę, że warto by było je skonsultować jeszcze raz. - odpowiedział mu ojciec.

Skonsultować? Przecież konsultacje mamy już dawno za sobą! - odpowie mu syn.

Chodzi o to, że materiały zamówione, które są w tej umowie, są nie do przyjęcia - doda Marcin, który w ten sposób podważy kompetencje Leszka i tym samym narazi mu się.

To dopiero początek konfliktu! Kiedy Leszek dowie się, że będzie współpracował z Marcinem wpadnie w szał. Odejdzie z firmy ojca?

