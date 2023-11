Przypomnijmy, że zarówno Julii Kamińskiej, jak i Małgorzacie Sosze serial "BrzydUla" przyniósł ogromną popularność. Emitowany w latach 2008-2009 hit stacji TVN zyskał wielką sympatię widzów, a odtwórczynie głównych ról - wielką sławę. Julia Kamińska nie kryje, że powrót "BrzydUli" od dawna był jej wielkim marzeniem.

To jest moje marzenie, bo to rola, od której wszystko się dla mnie zaczęło i wiąże się z nią ogromny sentyment. Byłoby wspaniale, gdyby udało się wrócić na plan i cały czas na to liczę, bo wiem, że takie plany są - powiedziała aktorka w rozmowie z naszym portalem.