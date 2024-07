Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z planu serialu "Druga szansa". Aktorka wciela się tam w rolę właścicielki agencji gwiazdorskiej, a na ekranie pojawią się inne świetne aktorki takie jak Maja Ostaszewska czy Tamara Arciuch.

Małgorzata Kożuchowska na planie serialu "Druga szansa"

Polacy uwielbiają Małgorzatę Kożuchowską, dlatego stacja TVN zdecydowała, że to Małgosia zagra w ich nowym hicie. Poprzednie seriale takie jak "Nie rób scen" z Joanną Brodzik czy "Mąż czy nie mąż" z Magdaleną Schejbal nie miały najlepszej oglądalności. Producenci mają nadzieję, że nazwisko Kożuchowskiej, którą widzowie pokochali między innymi za rolę w serialu "Rodzinka.pl". przyciągnie fanów do telewizorów. Co ciekawe w tym serialu będzie miała również swój epizod Karolina Korwin Piotrowska, która zagra... siebie, czyli prowadzącą "Magiel Towarzyski". Tymczasem na profilu Kożuchowskiej pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu "Drugiej szansy", na których pozuje między innymi z Mają Ostaszewską i Ewą Kasprzyk.

Małgorzata Kożuchowska na planie "Drugiej szansy" z Ewą Kasprzyk

Małgorzata Kożuchowska i Maja Ostaszewska na planie "Drugiej szansy"

Nowe projekty najwyraźniej służą Małgorzacie Kożuchowskiej

Serial "Druga szansa" zobaczymy w marcu przyszłego roku. Będziecie oglądać?