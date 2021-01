"M jak miłość": Ślub Sonii i Janka zagrożony! Policjantka w sukni ślubnej zostanie sama przed ołtarzem?

Sonia i Janek w "M jak miłość" przeszli długą drogę zanim zdecydowali, że chcą być razem. Po wielu kryzysach i rozstaniach ostatecznie podjęli decyzję o ślubie. Niestety, w ich przypadku nic nie może być pewne i nawet tak ważny dzień stanie pod znakiem zapytania!

Co się wydarzy, że ślub Sonii i Janka będzie zagrożony? Czy policjantka poprosi Ulę, aby była jej świadkiem? Tylko spójrzcie na to zaskakujące zdjęcie!

Ślub Sonii i Janka w "M jak miłość" nie odbędzie się?

Kiedy będzie wydawało się, że ślub Sonii i Janka to tylko kwestia czasu w Lipnicy dojdzie do zaskakującego spotkania. Najpierw policjantka zdecyduje się pożyczyć suknię ślubną od Uli, która była narzeczoną Janka, potem policjant znów narazi się bandytom, którzy za wszelką cenę będą chcieli go dopaść jeszcze przed ślubem. A na koniec para spotka na swojej drodze… wróżkę. Kobieta powie Sonii, że Janek jest w niebezpieczeństwie i tuż przed ślubem może dojść do dramatu. Czy policjantka zostanie sama w sukni ślubnej od Uli przed ołtarzem?

Internauci spiskują, że to Ula przyniosła parze pecha!

Mam nadzieję że Ulka, świadkową nie będzie, na ślubie Janka i Soni , bo jeszcze pecha im przyniesie 🤦‍♀️ - pisze jedna z Internautek.

Tylko spójrzcie, jak Sonia prezentuje się w sukni ślubnej! Czy Ula faktycznie źle życzy parze?

Sonia chciałby, aby jej życie z Jankiem w końcu się ułożyło!

Niestety, para cały czas napotyka kolejne problemy!