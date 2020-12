"M jak miłość": Kinga po wypadku wróci do zdrowia? Nowe zdjęcia rozwiewają wątpliwości na temat jej rozwodu!

Kinga w "M jak miłość" w ostatnim czasie przeszła naprawdę wiele! Kryzys w małżeństwie, problemy z rodziną, starcia z kochanką męża i poważny wypadek - to wszystko mocno nadwyrężyło zdrowie Zduńskiej zarówno pod względem fizycznym i psychicznym. Teraz Katarzyna Cichopek pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem z ostatniego dnia na planie serialu przed przerwą świąteczną i już nie ma wątpliwości, jak dalej potoczą się losy Kingi. Rozwód w toku? Będziecie zaskoczeni...

Nowe zdjęcia Kingi z "M jak miłość" rozwiewają wątpliwości na temat jej powrotu do zdrowia i... rozwodu!

Przerażające sceny upadku Kingi ze schodów we własnym domu i zaskakujące słowa Miśka, że mama nie żyje wstrząsnęły całą rodziną Zduńskich. Piotrek w końcu zdecydował się ostatecznie uciąć kontakty z Kamilą i bardziej zaangażować się w życie rodziny, a kiedy Kinga była w szpitalu nie opuszczał jej na krok. A jak dalej potoczą się losy Zduńskich?

Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem z ostatniego dnia na planie "M jak miłość" i ostatecznie rozwiała wątpliwości na temat powrotu do zdrowia swojej serialowej postaci! Teraz jest już jasne, że Kinga wróci do pełni sił, a co więcej kryzys w jej małżeństwie będzie już historią. Serialowa para wspólnie życzy fanom serialu wesołych świąt:

Rodzina Zduńskich życzy Wam Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄 i szczęśliwego Nowego Roku 🥳 dziś ostatni dzień zdjęciowy w tym roku, ale @mjakmilosc.official z ekranów oczywiście nie znika. Ściskamy 😘 - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie i już wiadomo, że po kryzysie w małżeństwie Zduńskich nie ma ani śladu. Wygląda na to, że Kamila na stałe zniknęła z ich życia.

Zaskakujące, że dopiero wypadek Kingi uzmysłowił Piotrkowi, jak ważna jest dla niego żona.

Para znów wygląda na zakochanych!