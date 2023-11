Zobacz zwiastun 1366 odcinka "M jak miłość"!

W "M jak miłość" emocje sięgają zenitu. Co się wydarzy w 1366 odcinku eMki? Iza Lewińska (Adriana Kalska) zostanie kompletnie zastraszona przez Artura (Tomasz Ciachorowski) i przestanie kontaktować się z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Chodakowski wyczuje, że Iza nie jest sobą i napisze do niej list.

"Wiem, że się boisz, czekam na jakiś twój sygnał do jutra do dwunastej. Jeśli się do mnie nie odezwiesz dzwonię na policję." - pismo niestety trafi w ręce Artura, który szantażując Izę zmusi ją, by zadzwoniła do byłego partnera.

- Spotkamy się już tylko na sali sądowej - powie Chodakowskiemu przerażona Iza.