Już niedługo w "M jak miłość" przekonacie się, do czego zdolny jest Artur (Tomasz Ciachorowski). Skalski owinął sobie Izę (Adriana Kalska) wokół palca, a ona zgodziła się by został ojcem jej dziecka. Teraz będzie tego żałować. Gdy o istnieniu Mai (Ania Wierzchoń) dowiedział się Marcin (Mikołaj Roznerski) postanowił o nią walczyć. Czy odzyska córkę i uratuje Izę przed psychicznie niezrównoważonym Arturem?

W "M jak miłość" cała sprawa toczy się w sądzie, ale teraz decydujące będą wyniki badań DNA (te Skalski oczywiście sfałszuje, by Chodakowski nie miał szans). W 1365 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek 10.04.2018 o godzinie 20:50 w TVP2) Lewińska zrozumie, że zadaje się z draniem i będzie chciała skontaktować się z Marcinem. Gdy Skalski zobaczy ich razem, wpadnie w szał i zmieni się nie do poznania. Z czułego i troskliwego partnera zmieni się w prawdziwą bestię.

- Artur jako antagonista Marcina nie cieszy się sympatią widzów (...) Czuję, że muszę się uzbroić w pancerz i wziąć na klatę to, co Artur szykuje i Izie i Majce i Wam drodzy państwo - powiedział Tomasz Ciachorowski w "Kulisach serialu M jak miłość"

Najnowszy odcinek kulis nie pozostawia złudzeń. Skalski będzie coraz bardziej brutalny w swoim zachowaniu. Będzie gotów odebrać Izie dziecko i ją skrzywdzić. Nasz niepokój wzbudza też zdjęcie, które Adriana Kalska jakiś czas temu zamieściła na Instagramie. Wynika z niego, że ekranowa Iza zostanie pobita! Przez kogo? Tego już chyba nie musimy wyjaśniać.

Na koniec dodamy tylko, że Izie ciężko będzie wyrwać się ze szponów szaleńca. Skalski zaplanował już ślub i kupił jej suknię. Jeszcze chwila i Iza popełni największy życiowy błąd. Czy Marcin uratuje byłą kochankę i matkę swojej córki przed małżeństwem z tyranem?

- Będziesz piękną panną młodą - doda Artur wręczając Izie wybraną kreację.

