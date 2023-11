5 z 6

Chwilę później na miejscu pojawi się za to Marcin… I gdy usłyszy o wypadku od świadków, szybko zrozumie, że ofiarą była Iza.

- Ludziom udało się dziecko wyciągnąć, ale ją zabrała rzeka. W tym miejscu są straszne wiry, dziewczyna od razu zniknęła pod wodą... Boże… taka śliczna, młoda, ciemne włosy…

Chodakowski pojedzie w końcu do lokalnego szpitala – licząc na to, że właśnie tam ratownicy zabrali Maję. A gdy trafi na Skalskiego, ten od razu go zaatakuje.

- To wszystko twoja wina! Gdyby nie ty… Przyjrzyj się dobrze swojej córce, bo nigdy więcej jej nie zobaczysz... Nigdy, rozumiesz?! Zabiłeś ją… Zabiłeś Izę!

Artur rzuci rywalowi wściekłe spojrzenie – gotów wywieźć małą nawet na drugi koniec świata.