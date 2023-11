Reklama

Wróciło "M jak miłość"! Wszyscy fani serialu czekają, co wydarzy się w wątku Izy, Marcina i Artura! Czy Chodakowski zdoła uratować byłą ukochaną i jego córkę Maję z rąk szalonego Artura? Wiemy, co wydarzy się w 1380 odcinku "M jak miłość"!

Chodakowski odnajdzie w końcu leśniczówkę, o której wspomniała mu niania Mai… A w ślad za nim pojedzie na miejsce także Ania (Maria Pawłowska). Tymczasem Iza rzeczywiście będzie w leśniczówce – razem z Arturem (Tomasz Ciachorowski). Mąż poda jej leki na sen, by nie sprawiała zbyt dużo kłopotów i cały czas będzie „ukochanej” groził. Skalska wymknie się jednak do lasu na krótki spacer... I to wystarczy, by spotkała w końcu Marcina!



- Wiedziałam, czułam, że to ty... Tak na ciebie czekałam! Ja... tak cię przepraszam, Maja, ty przecież wiesz, że jest twoja… Artur te wyniki sfałszował…

- Wiem, no przecież wiem…

Zdesperowana, dziewczyna opowie w końcu przyjacielowi, jak traktuje ją „oddany” mąż.

- Zabrał mi dowód, paszport, komórkę… Daje mi jakieś leki... Chce nas wywieźć do Niemiec, już za tydzień... Musisz nam pomóc!

Jaki plan obmyślą w końcu wspólnie Iza, Marcin oraz Ania? Emisja odcinka numer 1380 już 10 września o godz. 20:45!



Zobaczcie zwiastun serialu!

